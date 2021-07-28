Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Downhill Kupası'na çeşitli illerden 108 dağ bisikleti sporcusu katılacak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Downhill Kupası'na çeşitli illerden 108 dağ bisikleti sporcusu katılacak.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraylı parkurunda yapılacak yarışta, elit, master, küçükler ve kadınlar kategorilerinde sporcular, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için mücadele edecek.

İzleyiciler, profesyonellerin heyecan dolu yarışına, parkurun belirli noktalarından ortak olabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Müge Anlı Ece Erken Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:56:58. #1.14#

title