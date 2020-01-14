: Kocaeli cumhuriyet başsavcısı korkmaz soruşturmalar ve suçlar azaldı-1

14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:01

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz: Soruşturmalar ve suçlar azaldı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, her yıl soruşturmalar ve suçlar artarken bu yıl ise sayının düştüğünü, dosyaların azalmasındaki nedenlerden birinin FETÖ soruşturmalarının azalması olduğunu belirtti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz makamında 2019 adli yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Korkmaz ülke genelinde ve Kocaeli'nde bu yıl soruşturmalar ve suçlarda azalma olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde bu yıl anormal bir şey oldu. Her yıl soruşturmalar ve suçlar yüzde 15 artarken, bu yıl ise bu sayı düştü. Geçen yıl 33 bin 576 soruşturma evrakı geldi. 2018'den devreden 16 bin 120 dosya bulunuyordu. Toplam 49 bin 696 dosyadan 36 bin 187'si cumhuriyet savcılarımız tarafından tamamlanmış ve karar bağlanmıştır. 13 bin 509 dosya ise 2020 yılına devretti. 2019 yılından infaz dosyası olarak 46 bin 360 evrak gelmiş. Önceki yıldan ise 61 bin 183 evrak gelmişti. Bu evrakların 35 bin 595 sonuçlandırılmıştır. 71 bin 951'nin ise sonuçlanması için çalışmalar sürmektedir. İhbar evrakı olarak 2 bin 222 gelmiş ve bunun bin 779'u tamamlanmıştır. 493 evrakın ise sonuçlanması için çalışmalar devam etmektedir. Dosyaların azalmasındaki nedenlerden biri FETÖ soruşturmalarının artık azalmasıdır. Bir de ihbar müessesi geldi. Daha önce bir şikayet yapıldığında şikayet edilen şahıs şüpheli olarak kayıt ediliyordu. Bu durum kurulan bu müessese ile değişti. Artık ihbar sonuçlanıp somut bir bulgu olmadan, şahıs şüpheli olarak düşmüyor. Kendisi ve ailesinin hakları da bu sayede engellenmiyor." diye konuştu.

FETÖ'DEN 9 BİN 791 KİŞİ SORUŞTURULDU

Başsavcı Korkmaz, FETÖ dosyaları konusunda da açıklama yaparak, "FETÖ ile ilgili 15 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan soruşturmalarda 9 bin 791 kişi soruşturuldu. Bunlardan 3 bin 476 kişiye dava açıldı. 3 bin 894 dosya hakkında ise takipsizlik verildi. FETÖ tarafından yaratıldığı gibi herkese dava açılmıyor." dedi.

2019 YILINDA 209 BİN 183 DOSYA DEVRETTİ

İcra Müdürlüklerinde işlem gören dosyalar hakkında da açıklama yapan Başsavcı Korkmaz, "İcra müdürlüklerimizde dosya sayısı oldukça fazla oldu. 2018 yılından 195 bin 722 icra dosyası devretti. 2019 yılında ise 209 bin 183 dosya geldi. Toplam 404 bin 905 dosyadan 72 bin 223 tanesi tamamlandı." dedi.

Aile İçi Şiddet Uzlaştırma ile Arabuluculuk Bürolarında işlem yapılan dosyaların da verilerini açıklayan Korkmaz, "Bu yıl 4 bin 761 uzlaşma evrakı büromuza geldi. Bunun 3 bin 961'i neticelendi. Bunlardan 2 bin 812 dosya uzlaşma ile neticelenmiştir. Bu sonuç 2 ayrı asliye mahkemesinin 1 yıllık tasarrufu demektir. Hala uzlaşma bürosunda 800 dosya bulunuyor. Bir diğer büro ise Arabuluculuk büromuzdur. Genelde iş mahkemeleri öncesinde bu büro devreye giriyor. Bu büroya 8 bin 397 gelmiş. Bunlardan bin 333'ü olumlu, 6 bin 240 tanesi olumsuz sonuçlanırken, 562'sinin ise işlemleri sürüyor."

Kaynak: DHA

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