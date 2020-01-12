: Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında

12.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı İzmit'te düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na cep telefonu ile bağlanarak, "Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmit'te 2023 gencin, AK Parti'ye üye olması nedeniyle düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapmak için sahneye çıkan Binali Yıldırım, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cep telefonu üzerinden salonda bulunanlara hitap eden Erdoğan, "2023 üye rakamı çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla 2023 genç üyemizin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılı anlamıyla da güzel. Ben sizin dinamizmiz ile 2023'e sadece Kocaeli'nin çevresinde değil, tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının güç bulacağını anlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi böyle bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek il teşkilatlarıyla, gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla toplamda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.

'EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Ekonomik anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içinde olanlara sizin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz ve beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda terörle mücadelede hem içerde hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Kısa süre süre önce Kocaeli'de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla salonda bulunanlara hitap etmesinin ardından söz alan Binali Yıldırım, Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli hamleler yaptıklarını ifade ederek, "18 yıl boyunca çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber ülkeyi bir çıkmazdan, bir krizden kurtardık. Terörle mücadele ettik ve bunun yanı sıra da boş durmadık kalkınma dedik yollar yaptık, demiryolları yaptık, havaalanları yaptık, limanlar yaptık, şehir hastaneleri yaptık, velhasıl ülkemizi yüceltmek için bir yandan vesayet odaklarıyla uğraşırken, bir yandan terörü ortadan kaldırırken, bir yandan da ülkenin batısıyla doğusu arasındaki kalkınma açığını, demokrasi açığını kapatmak için gece gündüz demeden çalıştık. 18 yılın sonunda geldiğimiz nokta işte burada. Bugün bu salonu dolduran gençlerimizden belki de çoğu AK Parti kurulduğunda dünyaya yeni gözlerini açmıştı. Aradan geçen 18 yıl içerisinde neler oldu bir göz atalım? Siz doğduğunuzda Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 27 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu bütün dünya alem bilsin" dedi.

'TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ'

18 yılda yaptıkları yatırımlarla çok önemli bir aşama sağladıklarını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Türkiye bugün altyapıda dünyada 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldi. Biz göreve geldiğimizde yollar, havayolları, hızlı trenler, internet, limanlar gibi unsurların gelişmişlik düzeyinde ülkemiz dünyada 39'uncu sıradaydı, şimdi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında 9'uncu sıraya yükseldik. 15 yılda bunu başardık. 30 milyon havayolu seyahati varken bugün 220 milyona çıktık, dünyada böyle bir gelişmeyi sağlayan başka bir ülke yok. Onun için dünyanın en büyük havalimanını da biz yaptık. İstanbul'a yaptık, bu ülkeye yakışanı yaptık. Bugün artık Türkiye, dünyanın havacılık sektöründe buluşma merkezi haline geldi elbette yaptıklarımızla övüneceğiz ama yetmez hepimizin geleceğe odaklanması lazım. Bugünün gücü bilgidir, bugün bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler artık yol almaya devam edecek, bunu başaramayan ülkeler offline olarak yerinde sayacak. Dolayısıyla bizim şu anda çok büyük bir avantajımız var. O da genç, dinamik, heyecanlı, istekli genç nüfusumuzdur."

Kaynak: DHA

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