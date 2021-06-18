KOCAELİ 'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR

KOCAELİ'de, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişin önünde aşı olanlar fotoğraf çektirdi.

KOCAELİ'de, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişin önünde aşı olanlar fotoğraf çektirdi. Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan farkındalık oluşturmak için hazırlattıkları afiş altında insanların aşı yaptırırken ve yaptırdıktan sonra fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlarda vatandaşlara aşı yapılıyor. Aynı zamanda aşı yapılan yerlere asılan 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişlerde dikkat çekiyor. Aşı olan vatandaşlar aşı hatırası olsun diye afişlerin önlerinde fotoğraflar çekiliyor. Aşı hatırası afişinin ilgi gördüğünü söyleyen Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, 'Aşılama çalışmalarımız son hızıyla devam etmekte. İnsanlar aşı yaptırırken herkesin fotoğraf çekildiğini gördüm. İnsanlarda bir hatıra olsun diye geçmişten esinlenerek böyle bir covid hatırası diye bir afiş hazırlattık. İnsanlar aşı yaptırırken veya aşıdan sonra fotoğraf çekiliyor. İnsanlar sosyal medyada görünce 'Hadi biz de aşı yaptıralım' diyerek gelenler oluyor. Gerçek manada insanlar üzerinde beklemediğimiz kadar bir farkındalık oluşturdu" dedi.

Yaptırdığı aşı sonrasında hatıra fotoğrafı çekildiğini söyleyen Tuncay Şahin, 'Aşımızı olduk ve herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Hatıra kalsın diye aşı afişin önünde fotoğraf çektirdim. Yıllar sonra hatırası kalsın. Herkes aşısını olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı