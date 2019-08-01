KOCAELİ Cip, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametinde gitmekte olan 41 FM 066 plakalı cip önünde ilerlemekte olan İsmail Şahin idaresindeki 41 K 0445 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan cip takla atarak orta refüjdeki yol tabelasının ayağına çarparak durabilirken, otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Kazada cipten fırlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri cip içerisindeki 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada cipte bulunan kişilerin kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi polis tarafından kelepçe takılarak ambulansa götürülürken, kavga kelepçeli kişiyi taşıyan ambulansın olay yerinden ayrılmasının ardından polis tarafından bastırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA