Kocaeli çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

03.10.2019 11:39

Çilekten kozalağa kadar turşu yapıyor

İzmit'te, Dursun Zengin yaklaşık 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor. Muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu yapan Dursun Zengin, ev yapımı lezzetinde turşular hazırladığını, kış yaklaşırken müşterilerinin kovalarla turşu aldığını söyledi.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde 31 yıldır aynı dükkanda turşuculuk yapan Dursun Zengin, birçok meyve ve sebzenin turşusunu yapıyor. Cam kavanozların içerisinde kurulan muz, çilek, elma, yeni dünya, üzüm, armut, erik ve kozalaktan yapılan turşular ilgi çekiyor. Dursun Zengin muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu hazırladığını, dükkanına gelenlerin turşuların tatlarına bakarak, suyundan içtiğini belirtti. Dursun Zengin, kış aylarının aynı zamanda turşu mevsimi de olduğunu, bu aylarda işlerinin arttığını söyledi.

Dursun Zengin, 1988 yılından bu yana ev yapımı lezzetinde turşu yaparak sattığını ifade ederek, Turşu zamanı geldi. Eylül-ekim ayı turşu kurma ayı, insanlar turşu kurmak için hazırlıklara başladı. Havuç, biber, kara lahana zamanı olduğu için insanlar turşuları bu mevsimde yapıyor. Artık insanlar her şeyin turşusunu yapmaya başladı. Neredeyse her şeyin turşusu var. En fazla lahana, biber, salatalık turşuları ilgi görüyor. Ondan sonra pancar, domates turşusunu istiyor vatandaşlarö dedi.

Tatlı bir meyvenin de turşusunun kurulabileceğini ifade eden Zengin, şöyle konuştu

Her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Doğada yenilen her şeyden turşu oluyor. 30 yılda neredeyse her çeşit meyve sebzeden turşu yaptım. Kozalaktan dahi turşu oluyor. Yaptığım turşular arasında en ilginci kozalak turşusu. Çilek turşusunu ve üzüm turşusunu da çok merak ediyor insanlar. Tatlı bir meyveden nasıl ekşi bir şey yapılır diye soruyorlar. Ancak her sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor.

Kaynak: DHA