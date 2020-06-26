KOCAELİ Çekçek arabalı kombi hırsızları yakalandı
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KOCAELİ Çekçek arabalı kombi hırsızları yakalandı

Çekçek arabalı kombi hırsızları yakalandıKOCAELİ'nin Gebze, Körfez ve Darıca ilçeleri, İstanbul'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde evlerden kombi çalan çekçek arabalı 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

26.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:38

Çekçek arabalı kombi hırsızları yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze, Körfez ve Darıca ilçeleri, İstanbul'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde evlerden kombi çalan çekçek arabalı 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Hırsızların içerisinde kombi olan çekçek arabasını kamyonete yüklemeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de 7 evden, Körfez'de 2 evden, Darıca'da 2 evden kombilerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çaldıkları kombileri çekçek arabalarına koyan hırsızların kapalı kasa kamyonete çekçek arabasını koyduklarını belirledi. Aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul'da düzenlediği operasyonla O.D., A.D. ve H.D.?yi yakaladı. 3 kişinin Pendik ve Tuzla'da 4 evden kombi çaldıkları belirlendi.

Hırsızların dikkat çekmemek için kağıt toplayıcısı gibi çekçek arabaları ile mahallelerde gezdikleri, girdikleri evlerden çaldıkları kombileri çekçek arabasına yükledikleri, daha sonra yakınlarda bulunan kamyonete çekçek arabasını yükledikleri belirlendi. Şüphelilerden A.D.?nin hırsızlık ve kasten yaralamadan 9 suç kaydı, H.D.?nin hırsızlıktan 4 suç kaydı, O.D.?nin ise hırsızlık ve kasten yaralamadan 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Çekçek arabalı kombi hırsızları yakalandı

Kaynak: DHA

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