Kocaeli Çatıda Yangına Müdahale Eden İtfaiyeci Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bir binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Yangın Osman Yılmaz Mahallesi 625 Sokakta meydana geldi. 4 katlı Fatih Apartmanının çatısında onarım çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını kapladı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bir itfaiyeci ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.