Kocaeli Çalıştığı Lojistik Şirketinin Para Nakil Aracını Arkadaşlarıyla Soymak İstedi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir lojistik şirketinin saha ve sevkiyat sorumlusu S.B., 5 arkadaşıyla beraber lojistik firmasına ait para nakil aracını durdurarak gasp etmeye çalıştı. Nakil aracının şoförünün yakınlarda bulunan adliyeye sığınmasıyla gasp başarısız oldu. Polis, 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 12 Ekim günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Bir lojistik firmasının para nakil aracı, içerisinde bulunan 2 personelle birlikte şirkette çalışan şoförlere verilecek olan 250 bin lira parayı bankadan çekerek yola çıktı. Körfez Yeni Yalı Mahalle yakınlarına gelindiği sırada nakil aracının önü bir otomobil ve bir motosiklet tarafından kesildi. Motosikletten inen şüpheli elindeki tabancayla nakil aracının camını kırarak para dolu çantayı almak istedi. Bunun üzerine nakil aracında bulunan görevliler otomobili şüphelilerin üzerine sürdü. 2 görevli para nakil aracını yakınlarda bulunan Körfez Adliyesi'ne götürerek gasp edilmekten kurtuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, olaya karışan şüphelilerin lojistik şirketinde saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B.(26) ve arkadaşları M.K.(29), F.S.(25), A.G.(25), E.Ö.(31) ve H.S.(32) olduğu belirledi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameraları ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından yola çıkan polis, olaya karışan otomobilin İstanbul'dan kiralık olarak alındığını ve plakasının sahte olduğunu tespit etti. Plaka üzerinden şüphelilerin adreslerine ulaşan polis, şüphelilerin aynı firmayı tekrar gasp edeceğini tespit ederek, şüphelileri teknik ve fiziki takip altına aldı. Şüphelilerden M.K., farklı bir suça karıştığı için İstanbul'da yakalanırken, polis İstanbul'da 3, Körfez ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.B., F.S., A.G. ve E.Ö. gözaltına alınırken, H.S. ise kayıplara karıştı. Olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.