Kocaeli Büyükşehir Zabıtası 7/24 vatandaşın yanında

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutarken, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise zorlu kış şartlarında vatandaşlara yardım elini uzatıyor. 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, kent genelinde ihtiyaç olan her noktada vatandaşın yardımına koşuyor.

UMUTTEPE YOLUNDA HAZIR KITA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler yoğun kar yağışı altında gece gündüz demeden görev yapıyor. Ekipler, Umuttepe yolunda arıza nedeniyle yolda kalan veya kaza yapan araç sahiplerine yardımcı olmak için 7/24 çekiciyle bekliyor.

KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK

Zabıta ekipleri, gün boyu ve gece saatlerinde Kocaeli'de hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için kontrollerini de sürdürüyor. Zabıta ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları bulundukları yerden alarak, Büyükşehir'in barınma evine götürüyor.

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