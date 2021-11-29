Kocaeli Büyükşehir personeline 'Taşınır Mal Yönetmeliği' semineri - Haberler
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Kocaeli Büyükşehir personeline 'Taşınır Mal Yönetmeliği' semineri

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Kocaeli Büyükşehir personeline 'Taşınır Mal Yönetmeliği' semineri

Kocaeli Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilgili personele 'Taşınır Mal Yönetmeliği' hakkında eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içinde eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilgili personele 'Taşınır Mal Yönetmeliği' eğitimi verildi. Kurum içinde 'Taşınır Kayıt Yetkilisi' olarak görev yapan personelin katıldığı eğitimde, "Taşınır Mal Yönetmeliği", "Dayanıklı Taşınırlarda Değer Artışı", "Taşınırların Kaydı", "Mevzuat Takip ve Yorumlama Teknikleri" gibi konu başlıklarına yer verildi.

GÜNCEL MEVZUAT VE UYGULAMALAR

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Mehmet Fatih Tapınç tarafından gerçekleştirildi. Görevli taşınır kayıt yetkililerinin güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda bilgilendirildiği eğitimde konuşan Tapınç, taşınırlara ilişkin kayıt, tüketim, stok gibi işlemlerin mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir düzende gerçekleştirilebilmesi için bu tür bilgilendirme eğitimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

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