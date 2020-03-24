Kocaeli Büyükşehir kurslarında 100 bin maske üretilecek Kocaeli Büyükşehir kurslarında 100 bin maske üretilecekKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretilecek.

Kocaeli Büyükşehir kurslarında 100 bin maske üretilecek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında, sağlık çalışanları için 100 bin maske üretilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanları üretilmeye başladı. Bu kapsamda on binlerce koruyucu ekipman üretilecek. Gece gündüz demeden çalışılan kurs merkezlerinde usta öğreticisinden temizlik görevlisine kadar herkes maske ve koruyucu giysilerin yapılması için seferber oldu. Ham madde eksiğinin giderilmesinin ardından işe koyulan ekipler, ilk etapta hedeflenen 100 bin maskeyi en kısa sürede üreterek teslim edecek.

Kaynak: DHA