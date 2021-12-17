Kocaeli Büyükşehir, Körfez ilçesi Sipahiler Köyü mezarlığına taş duvar inşa etti

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir, köy mezarlıklarına taş duvar inşa ediyor

Bu bağlamda mezarlıkların dış görünüşünün daha estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla kent genelinde bakım ve düzenlenme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda da bakım, onarım ve çevre düzenlemesini periyodik olarak sürdürüyor.

350 METRE TAŞ DUVAR

Körfez Sipahiler Köyü'nden gelen talep üzerine harekete geçen ekipler, köy mezarlığına yeni bir taş duvar inşa etti. Çalışma dahilinde 350 metre uzunluğunda taş duvar yapılırken, mezarlığın etrafı da 450 metre tel çit ile çevrilerek, daha güvenli ve estetik bir görüntüye kavuşması sağlandı. Sipahiler Köyü sakinleri, mezarlıklarını daha güzel ve bakımlı bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, Kocaeli genelinde ihtiyaç duyulan mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam edileceğinin bilgisini verdi.

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