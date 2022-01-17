Kocaeli Büyükşehir, İzmit ilçesi Kabaoğlu Köyü'ne halı saha inşa ediyor

Kocaeli'nin sporda da marka kent olması hedefiyle 12 ilçeye spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla dev spor kompleksleri, kırsal mahallelere halı sahalar, 'potasız okul kalmasın' projesi kapsamında ise okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandıran Büyükşehir, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürmeye devam edecek.

30X50 METRE EBATINDA

Kocaeli'nin sporda da öncü bir şehir olması için çalışmalar yapan Büyükşehir, bu bağlamda İzmit ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Kabaoğlu'na halı saha inşa ediyor. 30x50 metre ebatlarında hizmet verecek olan sahanın betonarme imalatları ve çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Zemine drenaj ve dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra sentetik çim halı serme işlemine geçilecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı süren halı saha, Kabaoğlu Köyünde yaşayan çocuk ve gençlere büyük bir mutluluk katacak.

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