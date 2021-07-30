Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
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Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yanan ormanlık alan (drone) İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek için ekip gönderdi.

Yanan ormanlık alan (drone)

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek için ekip gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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