Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Yanan ormanlık alan (drone) İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek için ekip gönderdi.
Yanan ormanlık alan (drone)
İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'taki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek için ekip gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı