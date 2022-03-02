Kocaeli Büyükşehir'in, yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibeli ceviz ve hurma fidanın üreticilere dağıtımı devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen proje çerçevesinde, çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı 11 bin 250 mavi sertifikalı chandler ceviz ve 13 bin adet Trabzon hurması fidanı desteği sağlanıyor. Üreticiler, fidanlarını 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alabilecek.

TOPLAMDA 220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaatları kabul edilen 428 çiftçi, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde fidanlarını, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Vinsan'daki deposundan teslim alıyor. Büyükşehir Belediyesince, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden oluşan 20 bin fidan desteği verildi. Ayrıca, çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirerek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi ile 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlığı desteği verildi.

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