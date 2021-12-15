Kocaeli Büyükşehir'in kar timleri teyakkuzda - Haberler
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Kocaeli Büyükşehir'in kar timleri teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir'in kar timleri teyakkuzda
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Kocaeli'de beklenen kar geldi. Büyükşehir Karla Mücadele ekipleri, Kartepe'de başlayan kar yağışında yolların kapanmaması için anında müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, dün gece itibariyle kar yağışının etkisini göstermesi beklenen Kartepe'de nöbetteydi. Kar yağışının yolda buzlanma yaparak araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, başlayan kar yağışıyla birlikte Kartepe'de yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

EKİPLER VE ARAÇLAR HAZIR

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmak için depolama şantiyesinde yeterli tuz rezervi bulunuyor. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme ve tuzlama araçları ve tecrübeli ekibiyle bu yıl karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele ekipleri, ilimizin diğer bölgelerinde de etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için gerek ana arterler ve caddeler olmak üzere, köy yollarında karla mücadeleye hazır.

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