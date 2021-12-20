Kocaeli Büyükşehir'in ekipleri hafta sonu kar mesaisindeydi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışında yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için 24 saat çalışma yaptı. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalıştı. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için canla başla çalıştı.

24 SAAT İKİ VARDİYA ÇALIŞTI

Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kartepe; Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Kuruçeşme TOKİ Akpınar Konutları, Gölcük; İrşadiye Eriklitepe yolu, Körfez; Şemsettin-Naip Kalburcu-Belen- Elmacık Radar güzergahı, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlandı Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tuttu. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirdi.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENDİ

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldı. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutulacak.

15 BİN TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.

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