Kocaeli Büyükşehir ile Alaettin Kurt Stadı ışıl ışıl

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından zemini yenilenen ve aydınlatma sistemi kurulan Gebze Alaettin Kurt Stadı, bu sezon tarihinde ilk kez gece maçlarına ev sahipliği yapıyor.

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Daha önce sadece Gebzespor'un kullandığı, zemini yenilendikten sonra Gebze'deki diğer amatör kulüplerin de faydalanmaya başladığı stat, gece maçları ile daha aktif olarak hizmet veriyor. Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor ile yerel liglerde yer alan Gebze merkezli 20 amatör takımın yükünü çeken Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan gece maçları futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin memnuniyetini sağlıyor.

KORA KOR MAÇLAR

Kocaeli'nin Kocaeli Stadı'ndan sonra en büyük 2. stadı olma özelliğini taşıyan Gebze Alaettin Kurt Stadı, Büyükşehir tarafından gece maçlarına elverişli hale getirilmesi ile daha aktif kullanılmaya başlandı. Hafta sonları gündüz saatlerinde birçok maçın oynandığı Alaettin Kurt Stadı gece maçları ile de futbolseverlerin uğrak yeri oluyor. Gebzeli futbol tutkunlarının heyecanlı ve çekişmeli maçlar izlediği Alaettin Kurt Stadı'nda gece maçları da bir o kadar kora kor geçiyor.

106 ADET LED PROJEKTÖR

'Spor kenti Kocaeli' sloganı kapsamında kente birçok tesis kazandıran ve kulüplerin de her zaman destekçisi olan Büyükşehir, ihtiyaç ve talep üzerine Alaettin Kurt Stadı'nın zeminini 'sentetik çim' olarak yenilemişti. Çalışma dahilinde tribünler ve birçok kısımda yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri aynı zamanda Alaettin Kurt Stadı'nı gece maçlarına oynamaya elverişli hale getirdi. Bu kapsamda iki adet aydınlatma direği dikildi ve 106 adet LED projektör montaj edildi. Dış cephesi tamamen boyanan, tribün koltuklarında yenileme ve onarımlar gerçekleştirilen, skorbord ekranı yenilenen stadın saha çevresine ise yeni tartan pist malzemeden koşu kulvarı yapıldı.

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