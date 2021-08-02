Kocaeli Büyükşehir ikinci ekibi Antalya'ya yolladı
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Kocaeli Büyükşehir ikinci ekibi Antalya'ya yolladı

Kocaeli Büyükşehir ikinci ekibi Antalya'ya yolladı
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı ilk günlerden bu yana bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın kabusunu yaşayan bölgedeki söndürme çalışmalarına yoğun uğraş veriyor. Yangın söndürme çalışmalarına daha kapsamlı yardım etmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ikinci ekibini bölgeye yolluyor.

8 KİŞİLİK İKİNCİ EKİP YOLA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine, hem destek hem de bölgedeki çalışmaları daha rahatlatmak için 8 kişilik ikinci bir ekip gönderildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede ihtiyaç duyulan bölgelerde yangın söndürme çalışmalarını sürdürecek

Kaynak: Habermetre

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