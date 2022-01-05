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Kocaeli Büyükşehir ibadethaneleri ilaçlıyor

Kocaeli Büyükşehir ibadethaneleri ilaçlıyor
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Kocaeli Büyükşehir, kent genelinde bulunan ibadethanelerde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan ibadethaneleri ilaçlıyor. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılarak yapılan çalışmalarda, haşere ve kemirgenlere karşı önlem alınıyor. Buna göre Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı 19 ekip 60 personel ile toplu şekilde en sık kullanılan yerlerden olan ibadethanelerde görülebilecek tüm haşere ve kemirgen gibi zararlılarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yapıyor. Böylelikle zararlı canlıların üremesinin de önüne geçiliyor.

İLAÇLAMA HİZMETİ

Ekipler öncelikle üreme ihtimali olan yerleri belirleyip ardından bu yerlere uygulama yapıyor. Böylece haşere ve fare gibi kemirgenler hem yok ediliyor hem de üremesinin önüne geçiliyor. Aynı işlem, kent genelinde bulunan Kur'an kursları, cem evleri ve kiliselerde de gerçekleşiyor. İnsan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik çalışma yapıldığını belirten yetkililer, bu bağlamda insanlara kolayca hastalık bulaşmasına neden olan haşerelerden kurtulmak için ibadethanelerin ilaçlandığı ifade etti. Tüm ibadethanelerde ilaçlama seferberliği başlatan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları belirlenen periyotta gerçekleştirmeye devam edecek.

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