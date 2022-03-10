Kocaeli Büyükşehir'e iki yılda iki ulaşım ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst üste iki yıl 'Belediyecilik Ödülü'nü kazandı. Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından her yıl dağıtılan Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında Ankara'da düzenlenen programdan Büyükşehir, ödülle döndü. Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın adına Başkan Vekili Yaşar Çakmak aldı.

41K PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı hazırladığı iki proje ile iki yıl üst üste Ankara'dan ödülle döndü. 'Elektronik Ücret Toplama Sistemi Verileri ile Toplu Taşıma Yolculuk Analizi' konu başlığı ile hazırlanan proje 2021 yıl 'Belediyecilik Ödülü'nü kazandı. Bu yıl ise 41K projesi kapsamında hazırlanan 'ZON Bazlı Durak Gruplama ve Mesafeye Göre Ücretlendirme' çalışması 'Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü.

SEKTÖR LİDERLERİ VE PROFESYONELLER KATILDI

9-10 Mart tarihlerinde düzenlenen SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, başarılı Akıllı Ulaşım Sistemleri projelerine 'Ulaşımda Aklın Yolu' ödülleri verildi. AUS alanında ülkenin uluslararası etkinliği olan zirvede, sektör liderleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunca desteklenen uluslararası AUS yetkilileri ve temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı.

ÖNE ÇIKAN PROJELER SERGİLENDİ

Organizasyon kapsamında, Türkiye'de AUS alanında öne çıkan projeler sergilenirken, start-up'lar ve sektör uzmanları bir araya geldi. Başarılı AUS projeleri ve saha uygulamaları yerinde görülürken eğitimler düzenlendi.

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