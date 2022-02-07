Kocaeli Büyükşehir'den sürücülere 'engelli iletişim' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sürücü personelini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda sürücülere 'Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitimi verildi. Eğitimleri Türkiye'de veren tek kurum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

SÜRÜCÜ-ENGELLİ YOLCU İLETİŞİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi, toplu taşıma sürücülerinin bilinçlenmesi için eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda sürücülere Eğitim Uzmanı Erkan Aydemir tarafından 'Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitimi verildi.

AMAÇ FARKINDALIK VE DOĞRU İLETİŞİM KURMAK

Sürücüler ile yolcu arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunulan 'Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitimi tam gün sürdü. 30 kişilik gruplar halinde verilen eğitim, kent genelindeki tüm sürücülere veriliyor. Her türlü teknik bilginin sunulduğu eğitimlerde farkındalık oluşturmak, engelli yolcularla doğru iletişim kurmak, nasıl davranılması gerektiğine dair konular işlendi.

VERİLEN EĞİTİMLER

'Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitiminde engellilik, engelli türleri, engellilerle engelsiz iletişim gibi konular anlatılıyor. Eğitimde günlük hayatta engellilerin genelde ve toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılara da çözüm önerileri sunuluyor. Eğitimleri Türkiye'de veren tek kurum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

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