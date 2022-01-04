Kocaeli Büyükşehir'den muhtarlara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteği

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaları için muhtarlıklara çeşitli desteklerde bulunarak, her zaman yanlarında oluyor. Bu kapsamda, koronavirüs ile mücadele sürecinde etkin görev alan il genelindeki 472 mahalle muhtarına, temizlik ve dezenfektan malzemesi desteği sağlandı.

MUHTARLARA HİJYEN KOLİSİ

Her zaman muhtarların yanında olan ve taleplerini geri çevirmeyerek imkanlar çerçevesinde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni yıl dolasıyla muhtarlara temizlik ve dezenfektan malzemesi seti göndererek, jest yaptı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelindeki muhtarlıklara gönderilen kolilerde, dezenfektan, sıvı el sabunu, ultra çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, mikrofiber temizlik bezi, limon kolonyası, medikal maske ve ıslak havludan oluşan malzemeler bulunuyor.

MALZEMELER TESLİM EDİLDİ

Dağıtım programına Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, şube müdürleri ve ilgili personel katıldı. Balaban, temizlik ve dezenfektan kolilerini teslim ettiği muhtarlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamını ve yeni yıl dileklerini iletti. Koronavirüs ile mücadelesi sürecinde etkin görev alan mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden dolayı Başkan Büyükakın'a ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından her sene olduğu gibi bu sene de muhtarlara temizlik maddesi desteğini sürdürdüğünü söyledi. "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, göndermiş olduğu bu güzel hediyeler için teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Filiz, "Yeni yılımızın, bütün Türkiye'mize, Kocaeli ve İzmit'imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İzmit Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ise her zaman muhtarların yanında olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Yeni yılımızı kutlayan ve bizlere hediye gönderen Başkanımıza, bugüne kadar mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de buradan Tahir Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. 2022 yılının hepimize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini, kucaklaşarak geçirebileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz ve Kocatepe Mahallesi Mustafa Kabak da her zaman yanlarında olan ve destek veren Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, yeni yılını kutladı.

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