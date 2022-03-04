Kocaeli Büyükşehir'den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Başiskele Levent Kırca-Oya Başar Ortaokulunda 2 gün süren bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin ilk gününde öğretmen ve öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verilirken, ikinci gününde ise gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı.

TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Büyük acılara neden olan ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Merkez üssü olan Kocaeli'nde deprem gerçeğini unutturmayan Büyükşehir Belediyesi, deprem eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Sismoloji İzleme ve Deprem Eğitim Merkezince yıl boyunca çocuklara eğitim veriliyor. Bu kapsamda 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Levent Kırca Oya Başar Ortaokulunda 2 günlük eğitimin ilk gününde öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

'DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI'

Eğitimin ikinci gününde ise "2022 Afet Tatbikatı Yılı" kapsamında 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi.

İSTANBUL MERKEZLİ DEPREM SENARYOSU

Deprem senaryosu gereği; 10.20 sıralarında İstanbul merkezli 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında öğrenciler kendilerine gösterildiği gibi çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Sarsıntının geçmesinin ardından okulda müdür Sinan Özat yönetiminde kriz masası oluşturuldu. Deprem sonrası öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

YARALILARA MÜDAHALE

Yaralı olan veya sınıftan çıkamayan öğrenciler için arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Okul içerisinde yaralı olduğu belirlenen 2 öğrenciye müdahale edildi ve tahliye işlemi gerçekleştirildi. Depremden etkilenen öğrencilere ise okulun rehber öğretmeni tarafından sakinleştirildi. Yoklama sonucu öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi. Öğrenciler imza karşılığı velilerine teslim edildi. Tatbikat sonrası Sismoloji İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi ve okul yönetimi ile değerlendirme yapıldı. Tatbikatın başarılı olduğu ve planlanan süre içerisinde işlemlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

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