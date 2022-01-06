Kocaeli Büyükşehir'den Gebze bölgesine 140 bin ton asfalt

ÇAYIROVA, KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir, 2021 yılında Gebze bölgesinde asfaltsız yol bırakmamak için 140 bin ton asfalt malzeme kullandı

İnsan odaklı çalışma prensibiyle kent genelinde bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışan Büyükşehir, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde önemli işlere imza attı. Bu bağlamda Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze bölgesinde 2021 yılında 140 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Dur durak bilmeyen ekipler, son olarak Darıca Balyanoz Koyu yolları ve otoparkına sıcak asfalt serimi yaparak, bölgenin modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 60 bin ton PMT yol dolgu malzemesi gerçekleştirdi ve ardından 140 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak yaklaşık 30 cadde ve sokağı yeniledi. Doğal nedenlerden dolayı bozulan yollara ise 20 bin ton yama asfalt kullanıldı. Yama ve kaplama çalışmalarıyla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek yollarda kalite standartlarını yükselten Büyükşehir, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini sağladı.

VATANDAŞ MEMNUN

Çalışma kapsamında Gebze bölgesinin prestijli caddeleri de, daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Bu doğrultuda 18,5 km uzunluğunda cadde üst yapı düzenlemesi yapan ekipler, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı.

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