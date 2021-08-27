Kocaeli Büyükşehir'den engelsiz deniz festivali

Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Kent Konseyi ile Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı Plajı'nda gerçekleştireceği Engelsiz Deniz Festivali'nde, engelliler spor yaparak doyasıya eğlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Karamürsel ilçesi Ereğli Kumyalı Plajı'nda düzenleyeceği Engelsiz Deniz Festivali'nde, engelliler yarışma niteliği taşımadan doyasıya eğlenecek.

"ENGELSİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kocaeli'deki engelli bireyleri Engelsiz Deniz Festivali'ne davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, engelsiz bir kent için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, "Engelli kardeşlerimiz tamamen kendilerinin emekleriyle gerçekleşecek bir spor festivalinde buluşacak. Festivalde spor yaparken hayata engelsiz, umutlu gözlerle bakan kardeşlerimizin mutluluğu, sosyal hayata daha fazla katılmaları, yeni arkadaşlık kurmaları bizim önceliğimiz olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Kocaeli'de engelleri sevgiyle ve hizmetlerimizle aşıyoruz. Dostlarımızın diğer bireylerle aynı koşullarda olmasını sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

DENİZ AKTİVİTESİNİ KENDİLERİ YAPABİLECEKLER

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Her mücadele engellerle doludur, zafer o engeli aşanlarındır' sloganı ile Engelsiz Deniz Festivali; Down sendromlu kardeşlerimizin sürekli gülen yüzleriyle, ışıltılı gözleriyle, yakın, samimi tavırlarıyla "eksik değil hepimizden bir fazladırlar" anlayışıyla müzik dinletisiyle başlayacak. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımlarıyla Ringo, Rüzgar Sörfü, Jet Turu, Yelkenli Tekne Turu, Tekne Turu ve Yüzme gibi birçok deniz aktivitesini engelli kardeşlerimiz tamamen kendileri yapabilecek.

Kaynak: Bültenler