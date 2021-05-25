Kocaeli Büyükşehir'den 'ekoturizm girişimciliği' eğitimi
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Kocaeli Büyükşehir'den 'ekoturizm girişimciliği' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir'den 'ekoturizm girişimciliği' eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizde ekoturizme yönelik algı ve tutumun gelişmesi ve yaygınlaşması için ''ekoturizm girişimciliği'' eğitimi verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda vatandaşları bilgilendiren ve geleceğe hazırlayan eğitimlerin bir yenisini daha vermek için kolları sıvadı. Bu kapsamda çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türü olan ekoturizm girişimciliği konusunda eğitimler için kayıtlar alınmaya başlandı. 31 Mayıs - 3 Haziran günleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek olan eğitimlere, başta ekoturizm tesis yöneticileri, tesis çalışanları, yerel halk ve yerel yöneticiler ile ekoturizm girişimci adayları katılabilecek. Eğitime katılanlara ayrıca e-katılım sertifikası verilecek.

KATILIMCILAR EKOTURİZMİ ÖĞRENECEK

Eğitim kapsamında sürdürülebilir turizm, turizm-ekoloji ilişkisi, eko turizmin tanımı, amaç ve ilkeleri, eko turizm faaliyetlerinin içeriği, yöresel ürünler geliştirme, satış ve pazarlama, tarım teşvikleri, küçük işletme girişimciliği, Dünya'da ve Türkiye'de eko turizm iyi uygulama örnekleri, bölgede gerçekleştirilebilecek eko turizm aktiviteleri, eko turizmde markalaşma ve iletişim konuları işlenecek. Eğitimler, sürdürülebilir Turizm Uzmanı ve Yeşil Kitabı Yazarı Ferdi Akarsu, Dreamogram Ceo'su ve Destinasyon Markalaşması Uzmanı Emrah Yücel, Stratejist Günter Soydanbay, I Mean It Türkiye Direktörü Nazlı Kayı, Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gözde Çeviker Çınar, Nefes Assos Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, Ekoturizm ve Tarım Proje Yatırım Danışmanı Mehmet Gündoğar, Narköy Kurucu Ortağı Nardane Kuşçu, Doğa Belgeselcisi İsmail Şahinbaş, Demre Sürdürülebilir Turizm Proje Koordinatörü Barış Yüksel tarafından sunulacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular www.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen herkes Kültür ve Sosyal işler Dairesi başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü 0262 318 23 38 numaralı iletişim hattından detaylı bilgi alabilir.

ÇEŞİTLİ EKOTURİZM KONULARI İŞLENECEK

Ücretsiz eğitim özellikle Kandıra'nın kırsal bölgelerindeki köylerin geçim kaynağı olan, tarım sektörünü de içine alan tarım turizmi (agro turizm), yayla turizmi, kamp karavan turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, su altı dalışı ve su sporları, bölgede yerel kalkınma ve istihdam olanaklarının arttırılması ağırlıklı olacak. Ayrıca eğitimler ile bölgede gerçekleştirilebilecek hem çevresel bozulmayı önleyecek hem de yerel halkın ekonomik kazancını arttıracak eko turizm faaliyetlerine yönelik yol gösterici olması hedefleniyor.

EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ DENEYİMLERİNİ AKTARACAK

Eğitimin ekoturizm destinasyonları ve deneyim sohbetleri bölümünde destinasyon ve işletme bazında örnek olmuş en az 4 başarılı uygulamanın proje yürütme aşamasında doğrudan görev almış yetkin kişiler tecrübelerini ve başarılarının sırrını aktaracak.

ÜCRETSİZ EKO-TURİZM VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM TAKVİMİ

4 gün boyunca toplam 16 saat verilecek olan eğitimin içeriği şu şekilde;

1.Gün: Eko Turizm Kavramı ve Özellikleri

Eko turizm Nedir? Amaçları ve İlkeleri Nelerdir?

Dünya'da Eko Turizm İyi Uygulama Örnekleri

Eko turizm Aktiviteleri, Yöresel ürünler geliştirme, Satış ve pazarlama,

İyi Uygulama Örneği

2.Gün: Eko Turizm'de Kaynak Planlama ve Destinasyon Yönetimi

Eko turizm Planlamaları- Destinasyon ve Mekânsal

Eko turizm Kaynak Değerleri ve Analizi

İyi Uygulama Örneği

3.Gün: Eko Turizm'de Markalaşma Süreçleri

Eko Turizm Markalaşmasında Dünya Örnekleri

Eko Turizmde Markalaşma ve İletişim

İyi Uygulama Örneği

4.Gün: Eko Turizm Girişimciliği

Müşteri ve Hedef Kitle Davranış Biçimleri ve Yönetimi

Küçük İşletme Girişimciliği ve Eko Turizm'de Temel İşletmecilik İlkeleri

Eko Turizm ve Tarım Teşvikleri

Kaynak: Bültenler

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