Kocaeli Büyükşehir'den Anadolu Türküleri Konseri

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki ücretsiz düzenlenecek konser, 20 Şubat Pazar günü, 20.00'da başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı THM Eğitmeni Nuray Polat Gündoğan yönetimindeki koro 20 Şubat Pazar akşamı "Anadolu Türküleri" konseri verecek. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz konser 20.00'de başlayacak.

EN GÜZEL ANADOLU TÜRKÜLERİ BU KONSERDE

Koro konserde; "Alı da Verin Benim Barutuma Saçmama, Kavuşmak Güman Oldu, Kuzu Yayla Kel Tepe'nin Ardında, Can Özümden Besmeleyi Çekince ve İğnem Düştü Yerlere" gibi en güzel Anadolu türkülerini seslendirecek.

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