Kocaeli Büyükşehir, Covid-19 tedbirleriyle Türkiye'ye örnek oluyor
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Kocaeli Büyükşehir, Covid-19 tedbirleriyle Türkiye'ye örnek oluyor

Korona virüs (Covid-19) Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü andan itibaren hazırlıklara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu.

23.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:07
Kocaeli Büyükşehir, Covid-19 tedbirleriyle Türkiye'ye örnek oluyor

Korona virüs (Covid-19) Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü andan itibaren hazırlıklara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam eden ve gece gündüz dezenfekte işlemleri yapan Büyükşehir, ilçe belediyelerinden ilgili Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik birim sorumlularından oluşan koordinasyon ekibi kurdu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Kriz Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da vatandaşların huzuru ve gelecek kaygısı duymaması adına bir dizi önlem alırken toplum sağlığı için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Dezenfekte işlemleri gece gündüz devam ediyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüs nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sahada dezenfeksiyon işlemi uygulayan 70 personel 22 araçla, kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye gece gündüz devam ettiriliyor. Ekipler, günlük yaklaşık 1 milyon metrekare alanı dezenfeksiyon yapabilecek kapasite hazırlandı.

Dezenfeksiyon uygulaması için ekipmanlar tedarik edildi

Dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe belediyelerinden ilgili Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik birim sorumlularından oluşan 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturdu. Takip edilen ekiplerde ise dezenfeksiyon uygulaması için ekipman kapsamında 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet el ULV'si bulunuyor. Ekiplerde ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi var. Sahada uygulama yapan personeller için yarım yüz maskesi, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağlandı.

Toplu ulaşım araçları her gün dezenfekte ediliyor

Büyükşehir Belediye ile özel halk otobüsleri, minibüsler, tramvay, ticari taksiler, şehir içi yolcu vapurları, emniyet araçları ve belediye araçları her gün dezenfekte ediliyor. Bu güne kadar 400 binada, şehrimizin ana arterlerinde, 240 park ve bahçede, 2893 toplu taşıma aracı, 1000 ticari taksi ve 1542 hizmet aracında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Sosyal yardım kesilmeyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların huzuru ve gelecek kaygısı duymaması adına bir dizi önlem aldı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan vatandaşlarda süresi dolanlara, sosyal yardımların kesilmeyeceğini belirtti.

Siz evde kalın, alışverişi biz yaparız

Başkan Büyükakın, Geniş Ailem projesi kapsamında 60 yaş ve üzeri büyüklerin talep etmeleri durumunda günlük alışveriş ve ihtiyaçlarına yardım etmek için ekiplerin hazır olduğunu belirtti.

Büyükşehir kiracıları kira ödemeyecek

Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronovirüs mücadelesi kapsamında alınan ilave kararlarından birini de kiracılarına yönelik yaptı. Başkan Büyükakın, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldığı süre zarfında kira alınmayacağını söyledi.

Hiçbir vatandaşın suyu kesilmeyecek

Hijyen tedbirleri kapsamında da bir dizi önlem alan Başkan Tahir Büyükakın, su faturasını ödeyemeyen konut abonelerinin sularının geçici bir süreliğine kesilmeyeceğini duyururken suları kesik olan abonelerinde sularının İSU ekipleri tarafından açılacağını belirtti.

Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

Toplum sağlığı için fedakarca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtti.

Sağlıkçılara koruyucu ekipman KO-MEK'ten

Başkan Büyükakın ayrıca sağlık çalışanlarına müteşekkiriz diyerek başladığı bir sosyal medya mesajında çalışanlara koruyucu ekipmanlarını KO-MEK kurslarında üreteceklerini dile getirdi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın sağlık çalışanlarına bol bol enerjiye ihtiyacınız olacak notuyla meyve ve kuruyemiş yolladı. Bu jesten dolayı mutlu olan sağlık çalışanları da Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına tatil sözü

Başkan Büyükakın son olarak, koronavirüs tehdidinin ülkemiz üzerinden gittiği zamanda da sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamplarda aileler ile birlikte misafir edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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