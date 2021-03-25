Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden mahallelere hizmet seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki muhtarlık hizmet binalarının, camilerin ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki muhtarlık hizmet binalarının, camilerin ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce muhtarların "Muhtar Aktif Etkin Çözüm" sistemi üzerinden gönderdiği talepleri karşılamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesince, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor.

İşçilik, imece usulüyle yapılırken çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.

Bu kapsamda Kandıra Ballar Mahallesi'nde her türlü etkinlik ve cemiyetlerde kullanılmak üzere 450 metrekare alana sahip yeni düğün salonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bozburun Mahallesi'nde ise muhtarlık binasının çatısı, çevre çiti, çeşitli tadilat işleri ve çevre düzenlemesiyle boyası tamamlanarak daha kullanışlı ve modern bir hale getirildi.

Ayrıca, merkez camisi bahçesinin iki girişine yeni ferforje kapı takıldı.

Duraçali Mahallesi'ndeki mahalle konağının ise dış cephe sıva tadilatı yapıldı, binanın altındaki tuvalet ve şadırvan tamamen yenilendi.

Ön cephesine sundurma yapılan ve dış cephe boyası tamamlanan konak, modern bir görünüme kavuşturuldu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman