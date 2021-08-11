Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Kandıra'daki kırsal mahallelere su tankeri desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Kandıra'daki kırsal mahallelere su tankeri desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Kandıra'daki kırsal mahallelere su tankeri desteği
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve olası yangınlara erken müdahalede kullanılması için Kandıra ilçesindeki kırsal Sepetçi ve Şerefsungur mahallelerine su tankeri desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve olası yangınlara erken müdahalede kullanılması için Kandıra ilçesindeki kırsal Sepetçi ve Şerefsungur mahallelerine su tankeri desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca özel olarak yaptırılan 3 ton kapasiteli su tankerlerinin Sepetçi ve Şerefsungur mahalle muhtarlarına teslim edildiği kaydedildi.

Tankerlerin tarım alanlarının sulanmasında kullanılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su tankerleri ayrıca, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle olası yangınların büyümeden erkenden önüne geçilebilmesi için de kullanılacak. Yangınlarda, itfaiye ekipleri ulaşana kadar kovalarla su taşıyarak yangınları söndürmeye çalışan kırsal mahalle sakinleri, özel olarak yaptırılan 3 ton su kapasiteli su tankerleriyle artık daha donanımlı ve güçlü müdahale imkanına kavuşmuş oldu."

Açıklamada, yüksek kapasiteli pompayla dışarıdan su çekme ve basınçlı su gönderme özelliği bulunan tankerlerin kullanımı konusunda muhtarlara ve köylülere eğitim verildiği de aktarıldı.

Sepetçi Mahalle Muhtarı Yasin Çelik, Şerefsungur Mahalle Muhtarı Ergün Akıncı ve kırsal mahalle sakinleri, desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Kandıra'daki kırsal mahallelere su tankeri desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:46:42. #1.15#

title