Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alacağı bulunan esnafa erken ödeme desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alacağı bulunan esnafa erken ödeme desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alacağı bulunan esnafa erken ödeme desteği
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyeye iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 165 milyon lira tutarındaki alacaklarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyeye iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 165 milyon lira tutarındaki alacaklarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasanın ekonomik olarak rahatlaması amacıyla zamanından önce ödeme yapma kararı alındı.

Bu amaçla geçen yıl aralık itibarıyla kendilerine iş yapan yüklenici firma ile esnafa 122 milyon lira ödeme yaparak yeni yıla borçsuz giren Büyükşehir Belediyesi, alacaklı esnaf, tüccar ve firmalara yönelik martta 70 milyon lira erken ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesine iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların 165 milyon liralık alacaklarının da Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Vatandaşları ve esnafı yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan ???????Büyükakın, verdikleri sözü tutmak için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde 288 milyon 600 bin liralık destek paketini de Kocaelililerin kullanımına sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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