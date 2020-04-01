Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeni ile alınan yeni önlemleri açıklayarak, pandemi hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.

01.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeni ile alınan yeni önlemleri açıklayarak, pandemi hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ve verilecek ücretsiz hizmetler açıklandı. Alınan tedbirler kapsamında, eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Alınan kararlar kapsamında, Kocaeli'deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddeleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşımı, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin temini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Salgın sona erinceye kadar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bununla birlikte Valilik Makamı'nın kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Covid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları geçici bakım merkezleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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