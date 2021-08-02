Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi
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Sıfır Atık' projesine önemli destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor.

Sıfır Atık' projesine önemli destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor. Daha önce öğrenciler başta olmak üzere birçok kuruma eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez 'Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi.

"Sıfır atık projesi"

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" projesine en büyük destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu kapsamda birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor.,

"Eğitim sonrası çiçek hediye edildi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte İzmit Huzurevinde kalan yaşlılara ve huzurevi çalışanlarına yönelik sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verdi. Eğitim sonrasında huzurevi sakinleriyle sohbet edildi ve yaşlılara çiçek hediye edildi.

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Kaynak: Habermetre

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