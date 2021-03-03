Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 238 milyon liralık destek verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen vatandaşlara şu ana kadar 238,6 milyon lira tutarında destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen vatandaşlara şu ana kadar 238,6 milyon lira tutarında destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkisini gösteren ve salgınla mücadele kapsamında, işleri aksayan esnafa verilen destekler devam ediyor.

Kocaeli'de ikamet eden, 18 yaşından büyük olan, şahıs veya basit usule tabi vergi mükellefi olması ve işletmenin faal durumda olması gibi şartları karşılayan esnaflara, ikinci ödemeler yapıldı.

2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında, ocak, şubat ve mart aylarında, esnaf kart sahiplerine aylık bin lira tutarında destek verildi.

Esnafa yapılan ödemelerle birlikte, kent sakinlerine salgın döneminde toplamda 238,6 milyon liralık katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılının mart ayından itibaren ülkemizde Kovid-19'la mücadele başladı. Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ocak, şubat ve mart aylarında bin liralık ödemeler yaptık. Bugün itibarıyla 3. ödemeler 41 Kart'a yatırılmaya başladı. 2 Mart itibarıyla yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında esnafımız kepenklerini açtı. Yeni bir başlangıç yapan esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz her zaman esnafımızın yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay