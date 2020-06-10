Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orman ürünleri grubu satın alacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orman ürünleri grubu satın alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün muhtelif işlerinde kullanılmak üzere orman ürünleri grubu satın alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orman ürünleri grubu satın alacak
10.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün muhtelif işlerinde kullanılmak üzere orman ürünleri grubu satın alacak.

Belediyenin İhale Toplantı Salonu'nda 26 Haziran'da saat 15.00'te, 180 metreküp kereste, 10 metreküp döşeme tahtası, 10 metreküp lambri, bin metre alın tahtası, 2 bin 500 metrekare laminat parke, 1500 plaka, 30 ahşap iç kapı, 40 çelik kapı, bin metrekare panel kiremit levhası ve 300 panel kiremit mahyası alım ihalesi gerçekleştirilecek.

Açık usulde gerçekleştirilecek ihalede teklifler sadece elektronik ortamda Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden alınacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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