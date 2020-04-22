Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla olağanüstü toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında 8 gündem maddesi görüşüldü.

Mecliste il genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerine 17 milyon 600 bin lira destek verilmesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki eski askeri hastanenin 40 dönümlük arazisinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi dahil 5 gündem maddesi ilgili komisyonlara gönderildi. Şehir Hastanesi'ne gidecek olan tramvay hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi için de Başkan Tahir Büyükakın'a yetki verildi.

Büyükakın, yaptığı açıklamada, tramvay hattı inşaatının bakanlığa devriyle birlikte 300 milyon liranın şehirde kalacağını belirterek, pandemi sürecinde birçok alanda protokole imza attıklarını söyledi.

Halk otobüslerine destek

Olağanüstü toplantının ikinci birleşiminde halk otobüslerine verilmesi planlanan destekle ilgili madde görüşüldü. Pandemi süreci başladığından bu yana belirlenen kurullara uyan 7 metre araçlara 3 bin, 7 metrenin altında olanlara ise aylık 2 bin lira destek verilmesi oylamaya sunuldu.

Büyükakın, halk otobüslerinin seferleri yapamaz hale geldiğine dikkati çekerek, "Biz esnafımızla konuştuk. Ama yasal düzenleme gerekiyordu. Bakanlığımızla görüştük ve yasal düzenleme getirildi. 17 milyon 600 bin lira tutarı destek amacı ile ödeyeceğiz. Belli aralıklarla taksitlendirilerek ödeyeceğiz. İki üç taksitle öderiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Ulaşım Daire ve Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı'na 175 milyon lira aktarılması görüşüldü. Oy birliği ile iki daireye 175 milyon lira kaynak aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kirada olan taşınmazlarının 3 ay kiralarının ertelenmesi maddesi de karara bağlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan 40 dönüm arazi de Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

Kaynak: AA