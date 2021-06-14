Kocaeli Büyükşehir belediyesi mahalleleri güzelleştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir belediyesi mahalleleri güzelleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir belediyesi mahalleleri güzelleştiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kandıra ilçesindeki mahallelerde vatandaşların ortak kullanım alanlarının yapımını ve tadilatını tamamlayarak, güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde muhtarlık hizmet binaları başta olmak üzere, vatandaşların ortak kullanım alanlarının yapımını ve onarımını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca, muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden ilettiği talepler değerlendirmeye alınıyor. Uygun görünen talepler, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince hızlı bir şekilde yerine getiriliyor.

MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI ANINDA KARŞILANIYOR

Ekipler, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yapımını gerçekleştiriyor, zamanla yıprananlar ise onarılarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, kum ve demir gibi ihtiyaçlar da Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

KANDIRA'NIN MAHALLELERİ GÜZELLEŞİYOR

Bu kapsamda, Kandıra ilçesi Hediyeli Mahallesi'nde bulunan mezarlık alanını çevreleyen, zamanla yıpranan ve hasar gören beton pano duvarları yenilendi. Panoların boya işleminin tamamlanmasıyla mezarlık güzel bir görünüme kavuşturuldu.

MODERN GÖRÜNÜM KAZANDIRILIYOR

Ayrıca Eğercili Mahallesi'ndeki Namık Kemal Ortaokulu'nun sınıf tadilatı için sıva,yer döşemesi, boya ve kapıdan oluşan malzeme yardımında bulunuldu. Kıncıllı Mahallesi'ndeki köy binasının tadilatı için de malzeme yardımı yapıldı, binanın dış cephesi boya işi tamamlanarak, modern bir görünüme kavuşturuldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Hediyeli Mahallesi mezarlık alanında ise cenaze namazlarında vatandaşların yağıştan korunması ve yazın da gölgelik alan olarak kullanılması amacıyla sundurma yapıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Büyükşehir belediyesi mahalleleri güzelleştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:35:01. #1.14#

title