Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 200 kişinin 19 merkezde günlük 17 bin maske ile 200 tulum ürettiğini bildirdi.

03.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:41
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 200 kişinin 19 merkezde günlük 17 bin maske ile 200 tulum ürettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem sağlık çalışanlarının hem de personelinin sağlığını korumak için 19 merkezde maske ve tulum üretiyor.

Üretim yapılan yerlerden Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi'ni ziyaret eden Gündoğdu, buradaki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi dahil 19 merkezde, özveri ve fedakarlıkla çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, 200 çalışma arkadaşının günlük 17 bin maske ile 200 tulum ürettiğini aktardı.

Tüm merkezlerdeki dikim işini KO-MEK'in usta öğreticilerinin yaptığına değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Merkezlerimizde maske ve tulum üretiliyor. Yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemiz de İl Sağlık Müdürlüğümüze veriyor. Onlar da sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

Kaynak: AA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor
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