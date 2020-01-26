Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Elazığ'daki deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasarlı evleri tespit edip çadır kuruyor.

26.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:22
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

'daki bölgesine giden ekipleri, hasarlı evleri tespit edip çadır kuruyor.


Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye gönderilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ve personel çalışmalara başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' bölgeye gönderilen 2 araç ve 20 personel, depremde hasar gören evleri tespit edip çadır kurma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Elazığ'ın Duygulu köyünde çalışmalara başlayan ekipler şu ana kadar tam donanımlı 15 çadırı kurup yerleşimlerini gerçekleştirdi. Yarıca ekipler, depremzedelere battaniye, bebek bezi ve gıda gibi yardım malzemelerinin olduğu koliler dağıttı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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