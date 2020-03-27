Kocaeli Büyükşehir Belediyesi durumu olmayan vatandaşların su faturasını ödeyecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durumu olmayan vatandaşların su faturasını karşılayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durumu olmayan vatandaşların su faturasını karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) "2020 Yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu"nda katılımcıların "sosyal mesafe" dikkate alarak oturumları sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, suyu kesilen vatandaşların suyunun açılacağını daha önce duyurduklarını hatırlatarak, İSU'nun aylık su gelirinin kabaca 70 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

İSU, "70 milyon lira para kazanıyor" diye düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Büyükakın, kabaca 65 milyon liralık maliyetin olduğunu, 5 milyonluk ise de bir gelirin kaldığını kaydetti.

Büyükakın, koranavirüs tedbirleri kapsamında su faturasını ödeyemeyen vatandaşlara da sosyal desteği Büyükşehir Belediyesi üzerinden vereceklerini belirterek, "Yani vatandaşımız eğer bu faturayı ödeyemiyorsa Büyükşehire başvursun. Su faturası ödeyemediğini biz tespit edelim. İhtiyacı olan vatandaşımızın su faturasını biz ödeyelim. Yani İSU fatura göndersin. İSU'yu yatırım yapamaz hizmet edemez hale getirmeyelim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurulda sunulan teklifler oy birliğiyle karara bağlandı.

Kaynak: AA