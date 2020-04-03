Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 463 bin lira Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 463 bin 660 lira bağışla destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 463 bin 660 lira bağışla destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından gönüllülük esasına göre kampanyaya katılım sağlandı.

Toplanan 463 bin 660 lira, kampanya hesabına aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyayı başlattığı gün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 6 aylık maaşını bağışlamıştı.

Kaynak: AA