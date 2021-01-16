Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AFKOM'dan kar uyarısı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AFKOM'dan kar uyarısı

16.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:46
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AFKOM'dan kar uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), kentte pazar ve pazartesi günleri yağması beklenen kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), kentte pazar ve pazartesi günleri yağması beklenen kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de 17-18 Ocak tarihlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Aldığı tedbirlerle kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mücadele eden AFKOM, don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Trafiğe çıkacak araçlara kış lastiklerinin takılması, hususi araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması, trafiğe çıkması zorunlu araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması ile trafikteki araçların, emniyet ve kara yolları ekiplerinin bildirdiği yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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