Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 merkezde maske ve tulum üretiyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin ihtiyacını karşılamak için 20 merkezde günde 17 bin maske ve 200 tulum üretiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin ihtiyacını karşılamak için 20 merkezde günde 17 bin maske ve 200 tulum üretiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maske ve tulum üretimi yapılan yerlerden Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buradaki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, maske üretimi için merkezler kurduklarını belirtti.

Maske üretiminde kapasiteyi artıracak adımları da attıklarını ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bu şekilde hem kentimizin hem de sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 200'e yakın çalışanımızla kentimiz ihtiyaç duyduğu maskeleri ve tulumları burada ve diğer merkezlerimizde dikiyoruz. Günlük 17 bin maske ve 200 tulum üreterek koronavirüsle olan mücadeleye çok önemli bir katkıyı sunuyoruz. Bunun dışında üç boyutlu maskelerin üretimini de yapıyoruz."

Kaynak: AA