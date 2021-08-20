Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judodaki başarıları devam ediyor

Alt yapısından çıkardığı sporcular ile Avrupa ve dünya arenasından madalyalar ile dönen sporcular yetiştiren mavi beyazlı kulüp, koleksiyonuna iki Avrupa madalyası daha ekledi.