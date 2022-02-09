Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Alevi vatandaşlara hakarete tepki

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte yaşayan bir kişinin sosyal medyada, Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Büyükakın, gazetecilere, sosyal medyada paylaşılan videoda, Alevi vatandaşlara yönelik çok alçakça ifadeler kullanıldığını, bunu yapan kişinin gözaltına alındığını anımsattı.

Kolluk kuvvetleri ve adli makamların hızlıca gereken adımları attığını belirten Büyükakın, şunları söyledi:

"Alevi kardeşlerimize yapılmış olan bu çirkin saldırıyı, bu kullanılan nefret dilini, bu alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum. Kocaeli, özellikle 'Sevgide Buluşalım' programlarıyla Alevi kardeşlerimiz için çok güzel programlar gerçekleştirdiğimiz bir şehir. Şimdiye kadar gerçekten barışa dönük, kardeşliğe dönük programların yapıldığı, sağduyunun hakim olduğu bir şehir."

"Bu tür söylemlere en ufak taviz verilmemesi gerekir"

Büyükakın, bu tür söylemlere taviz verilmemesi ve en şiddetli şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Bu tür ayrımcı ifadelerin toplumsal birlikteliğe çok ciddi zarar verici söylemler olduğunu dile getiren Büyükakın, toplumun hiçbir kesiminin, din, ırk ve yaşam biçiminden dolayı başkasını kınama hakkı bulunmadığını kaydetti.

Demokrasinin temel ilkelerinden bir tanesinin, insanların kendi seçtiği yaşam biçimi ve inancını özgürce yaşayabilmesi olduğunu vurgulayan Büyükakın, Alevilere yönelik çirkin ifadeleri lanetledi.

Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına almıştı.