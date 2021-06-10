Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "müsilaj" açıklaması
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "müsilaj" açıklaması

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bilim insanlarının katkılarıyla yakın zamanda çok başarılı sonuçlar alınacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bilim insanlarının katkılarıyla yakın zamanda çok başarılı sonuçlar alınacağını söyledi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyasıyla ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu meseleyle ilgili tüm süreçlerin hızlıca tasarlanacağına işaret eden Büyükakın, "Bilim insanlarının katkılarıyla çok yakın bir zamanda çok başarılı sonuçlar alınacak. Ben, hep söylüyorum; Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı, bu tür bilimsel araştırmaları yapmaya yetecek nitelikte. Bilim insanları yapılması gerekenleri söyleyecek, bizler de hızlı bir şekilde gereğini yapacağız." diye konuştu.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'müsilaj' açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'müsilaj' açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'müsilaj' açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 'müsilaj' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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