Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak"
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak"

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak" Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak"

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nden diğer illerle birlikte eş zamanlı olarak başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tüm adımlar atılarak inşallah 5 yıllık bir plan zarfında. Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak" dedi.

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası temizleme çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. Temizlik çalışmalarına yakında ilgilenen Büyükakın, "Şu ana kadar devam eden sürecin bir aksiyon planı tabii ki, geçtiğimiz süreçte 22 maddelik eylem planı açıklanmıştı. Bu eylem planının içlerinden bir tanesi de bir seferberlik başlatmaktı. Marmara hepimizin sloganıyla başladık. Buradaki asıl olan konu bir farkındalık oluşturmak, ortak sahiplik, ortak akılla ve birlikte çalışmanın vurgusunu tekrar ortaya koymak ve tüm paydaşların meseleyi sahiplendiğini göstermek, meseleye dair kararlılığı ortaya koymaktı. ve bugün aslında tamamında sadece İstanbul'da değil, ilgili tüm yerlerde bu aksiyon alındı. Bundan sonraki süreçte kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tüm adımlar atılarak inşallah 5 yıllık bir plan zarfında. Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak'
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak'
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak'
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'Marmara eski sağlıklı durumuna kavuşturulacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar

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