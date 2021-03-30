Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Bilecik'te başkanlarla buluştu
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Bilecik'te başkanlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Bilecik'te başkanlarla buluştu

Eski Bilecik Valisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, bir toplantı dönüşü Bozüyük'te AK Partili başkanlarla bir araya geldi.

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Eski Bilecik Valisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, bir toplantı dönüşü Bozüyük'te AK Partili başkanlarla bir araya geldi.

Görüşmeye AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı katıldı. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyelerimizin projeleri ve yeni planlayacakları projeler hakkında değerlendirme ve tavsiyelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, belediyelerimize kendi deneyimli kadroları ile destek vereceklerini söyledi. Ziyaretleri için başkanlar kendisine teşekkür etti" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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